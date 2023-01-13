Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen Kırık Kalıp Operasyonu’nda 2 kiloya yakın uyuşturucuyla yakalanan Kamil Hünerli dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten Polis Çavuşu Ahmet Bayram, 11.01.2023 tarihinde, Lapta’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon Kırık Kalıp Operasyonu kapsamında zanlının kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 1 kilo 800 gram ağırlığında hintkeneviri(kubar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, ele geçirilen maddenin emare olarak alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini kaydeden Bayram, ayrıca aranan 2 şahıs olduğunu belirtti. Zanlının cep telefonunun da inceleneceğini, uyuşturucu maddenin kaynağının araştırıldığını ifade eden Bayram, 7 gün ek süre istedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında talep edilen süreyi onayladı.