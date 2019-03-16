Kiralık araçtan uyuşturucu çıktı

Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi almış olduğu bir ihbar doğrultusunda 15.3.19 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Pakistan uyruklu S. A’ı ZPL 910 plakalı kiralık araç içerisinde tespit ederek durdurdu. Araç içerisinde yaptığı aramada bagaj kısmında ilk yardım kutusu içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 3 gr. ağırlığında sentetik cannabinoid ve 0,5 gr. ağırlığında Hint keneviri maddesi bularak zanlıyı tutukladı.

Zanlı, 16.3.19 tarihinde Gazimağusa Kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Mustafa Kavaz suçun detayları ile ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Zanlının kiralık araç şirketinde çalıştığını ve konu aracın uzun zamandan beri kullanımında olduğunu söyledi. Polise herhangi bir ifade vermediğini ve suçunu da kabul etmediğini belirten tahkikat memuru soruşturmanın selameti açısından zanlıya 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Zanlı avukatı ise müvekkilinin bir komploya uğradığını ve araçtaki uyuşturucu hakkında müvekkilinin bilgisi olmadığını iddia etti.

Olguları dinleyen yargıç zanlının 3 gün süreyle Poliste tutuklu kalmasını emretti. Polis tahkikatı devam etmektedir. (MHA)