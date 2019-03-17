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Yenierenköy’de uyuşturucu
YENİERENKÖY’DE UYUŞTURUCU
Kiralık aracında uyuşturucu bulunan gencin komplo kurbanı olduğu anlaşıldı
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Kiralık aracında uyuşturucu bulunan gencin komplo kurbanı olduğu anlaşıldı

Kiralık aracında uyuşturucu bulunan gencin komplo kurbanı olduğu anlaşıldı

17 Mart 2019 Pazar 17:22
Kiralık aracında uyuşturucu bulunan gencin komplo kurbanı olduğu anlaşıldı

KİRALIK ARACINDA UYUŞTURUCU BULUNAN GENCİN KOMPLO KURBANI OLDUĞU ANLAŞILDI

15 Mart tarihinde kullanımında olan kiralık araçta uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklanan S.A’nın şeytani bir komplo planı kurbanı olduğu anlaşıldı.

Olay, 15 Mart 2019 tarihinde, Narkotik ekiplerinin ihbar üzerine S.A’nın kullanımında olan kiralık araçta yaptığı aramada uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 gr. ağırlığında sentetik cannabinoid ile 0,5 gr ağırlığındaki hintkeneviri maddesi tespit edilmişti. Mesele ile ilgili 16 Mart tarihinde Gazimağusa Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılan S.A 3 gün süre ile tutukluluk emri almıştı. S.A’nın avukatı olayın bir komplo olduğunu, uyuşturucu maddelerin hasımları tarafından aracına konularak ihbarda bulunduğunu iddia etmişti. Tahkikat memuru ise konu kiralık aracın sürekli olarak S.A’nın tasarrufunda olduğunu belirlediklerini, başkasının koyabilme şansı olmadığını söyleyerek mesele ile ilgili S.A’nın polise ifade vermediği ve suçunu da kabul etmediğini aktarmıştı. Olguları değerlendiren yargıç S.A’nın 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir vermişti.

Narkotik ekiplerinin iddialar üzerine sürdürdüğü geniş kapsamlı operasyon sonucunda, mesele ile ilgisi olduğu saptanan K.E ve E.K isimli kadınları tespit ederek tutukladı.

17 Mart 2019 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde nöbetçi yargıç Zehra Yakut Bilgiç huzuruna çıkarılan iki zanlı, suçlarını kabul ettiklerini ancak gönüllü ifade vermediklerini aktaran tahkikat memuru, mesele ile ilgili tutuklu bulunan S.A’yı da serbest bıraktığını aktardı ve zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Daha sonra söz alan zanlı avukatı Erdal Öncü tutukluluk süresine itiraz etmeyerek tahkikat memuruna olayla ilgili sorular yönetti. Avukatın zanlıların beyanları ile ilgili soruya karşılık tahkikat memuru Mustafa Kavaz’ın verdiği beyanda; “E.K’den uyuşturucuyu ben aldım ve kiralık araçların şirket sahibi bana çok çektirdiği için koydum. İfade vermek isterim ancak şu anda değil” diye cevap verdiğini, E.K ise beyanında K.E benden kiralık araca koymak için uyuşturucu bulmamı istedi. Ben de buldum ve ona verdim. Parasını K.E verdi.” dediğini aktardı.

Tahkikat memurunun bir soru üzerine, K.E’nin kiralık araç sahibinin kız arkadaşı olduğu, şu anda ayrılma aşamasında olduklarını, 14.03.2019 tarihinde E.K ile birlikte adı ve soyadını verdikleri kişiden aldıkları uyuşturucu maddeyi 15.03.2019 tarihinde K.E’nin kiralık araç içerisine koyduğunu itiraf ederek ismi ve soyadı belirlenen kişinin de aranmakta olduğunu söyledi.

K.E’nin ayrılacak olmaları nedeniyle taşınma işleminde yardımcı olması için erkek arkadaşının yanında çalıştırdığı S.A’yı kullanımındaki kiralık araç ile K.E’nin yanına gönderdiğini aktardı. K.E’nin uyuşturucu maddeleri eşyaların kiralık araç içerisine yerleştirilmesi esnasında konmuş olabileceği ihtimali yüksek olduğundan ikametgâh dışındaki kamera görüntülerinin de incelenmeye alınacağını belirtti.

Olguları değerlendiren yargıç zanlıların 3 gün süreyle Poliste tutuklu kalmasını emretti. (MHA)

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