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Kiracısına tecavüze yeltendi

Kiracısına tecavüze yeltendi

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:35
Kiracısına tecavüze yeltendi

Kiracısına tecavüze yeltendi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de sakin Erbay Teoğman, 23 yaşındaki kiracısına tecavüze teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminlil şahadet veren polis memuru Kamuran Kale, zanlı Erbay Teoğman’ın 17.02.2019 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel saldırı ve darp suçlarından methaldar olduğunu mahkemeye aktardı. Kale, 17.02.2019 tarihinde saat 21.00 raddelerinde, Gönyeli'de ayni yerde sakin 41 yaşındaki Erbay Teoğman, kiracısı olan 23 yaşındaki T.B’ye evlenme teklif edip hayır cevabını almasına müteakiben adı edileni göğsünden iterek yatağa düşürüp ağzını kapatıp darp ettikten sonra üzerine çıkıp arzusu hilafında cinsel davranışla vajinasına ve vücudunun muhtelif yerlerine dokunarak cinsel saldırıda bulunup, cinsel tecavüze teşebbüs ettiğini belirtti.

Polis memuru Kamuran Kale, zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğine vurgu yapıp, ayni gün zanlı Erbay Teoğman’ın Lefkoşa kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti. Meselenin ciddiyetine vurgu yapan Kale, zanlının evinde bulunan güvenlik kameralarının inceleneceğini ve alınacak birçok ifade olmakla birlikte zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirtti. Kale, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı mahkemede suskun kaldı.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Erbay TeoğmanTecavüz
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