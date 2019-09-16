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Kiracısı olduğu evdeki eşyaları çaldı iddiası

Kiracısı olduğu evdeki eşyaları çaldı iddiası

16 Eylül 2019 Pazartesi 18:34
Kiracısı olduğu evdeki eşyaları çaldı iddiası

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kiracısı olduğu villadan çıkarken 36 bin TL’lik eşya çaldığı öne sürülen Gökhan Dölen tutuklanarak mugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Adnan Kardeşler, zanlının 3 Eylül 2019 tarihinde kiracısı olduğu villadan 36 bin TL değerinde ev eşyası çaldığı gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.

Mal sahibinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, zanlının villadan perdeden çamaşır makinesine, koltuk takımından televizyona kadar tüm  30 parça eşya çaldığının iddia edildiğini ifade etti.

Zanlının Çatalköy’deki evinde arama yapıldığını, söz konusu eşyaların bulunamadığını kaydeden polis, zanlının söz konusu villada konu edilen eşyaların kiracı olduğu dönemde evde olmadıklarını iddia ettiğini ancak envanter listesinde imzası bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, süre talep etti.

Mahkeme soruşturma amaçlı zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KiracıEvEşya
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