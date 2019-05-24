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Kimliği nihayet belirlendi

Kimliği nihayet belirlendi

24 Mayıs 2019 Cuma 13:50
Kimliği nihayet belirlendi

Kimliği nihayet belirlendi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanı’ndan 17 Mayıs’ta başkasına ait Fransız pasaportlarıyla çıkış yapmaya çalışan ve kimliği yeni tespit edilen zanlı Nasaho Marian Oası dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alpaslan Yavuz, 17 Mayıs tarihinde saat 11.00'da Ercan Havalimanı’nda önceden Guilene Clarice Fossi Nkouamou’nu adına sahte olarak düzenlenmiş Fransız pasaportu ile pasaportta adı geçenin kimliğine bürünerek K.K.T.C'den çıkış yapmak istediği esnada konu yerde görevli Sivil Hizmet Görevlisi tarafından tespit edildiğini anlattı. Yavuz, zanlının kimliğinin dün belirlendiğini söyledi. Kamerun uyruklu olan zanlının adının Nasaho Marian Oası olduğunun belirlendiğini söyleyen Yavuz, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 42 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
SahteKimlik
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