banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1395
ALTIN
465.282
DOLAR
7.8333
STERLİN
10.4748
EURO
9.5177
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık, yok böyle tuhaflık!
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık,...
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman ve Özersay?
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman...
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal oldu
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal...
banner376

Kilisli ve Kalaitsidis tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde ile yakalan zanlılar Ahmet Kilisli ve Gerasimos Kalaitsidis yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Aralık 2020 Salı 14:45
Kilisli ve Kalaitsidis tutuklu yargılanacak
banner337
banner351

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olguları aktardı.

Polis, zanlı 1 Ahmet Kilisli ve Gerasimos Kalaitsidis’ın Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan methaldar olduklarını belirtti.

banner341
Polis, 8.12. 2020 tarihinde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda polisten kaçan zanlıların makul güç kullanılarak tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların tasarrufunda 52 gram 200 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiğini, maddelerin analize gönderildiğini, emarelere yasal statüleri olmayan zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlıların 45 günü aşmamak üzere tutuklu yargılanmalarına emir verdi.

banner360
Son Güncelleme: 15.12.2020 16:20
Anahtar Kelimeler:
Gerasimos KalaitsidisAhmet Kilisli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alacağı olan parayı istedi verilmeyince küfredip bıçak çekti
Alacağı olan parayı istedi verilmeyince küfredip bıçak çekti
5 yıldır KKTC‘de izinsiz ikamet eden şahıs artık yeter dedi
5 yıldır KKTC‘de izinsiz ikamet eden şahıs artık yeter dedi
Sahte banknot tasarrufu zanlısı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Sahte banknot tasarrufu zanlısı yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Taciz zanlısı tutuklu yargılanacak
Taciz zanlısı tutuklu yargılanacak
Demirhan’daki gizli ittifak meselesinde 9 kişi suçsuz bulundu
Demirhan’daki gizli ittifak meselesinde 9 kişi suçsuz bulundu
İş kazası!
İş kazası!
Minareliköy'de ani ölüm
Minareliköy'de ani ölüm
Güney Kıbrıs’tan araç çalan zanlılar teminata bağlandı
Güney Kıbrıs’tan araç çalan zanlılar teminata bağlandı
Aldatıldığı gerekçesiyle eski kız arkadaşının evine bastı
Aldatıldığı gerekçesiyle eski kız arkadaşının evine bastı
Eğlence yerinde çıkan kavgada araya giren şahsın burun kemiğini kırdı
Eğlence yerinde çıkan kavgada araya giren şahsın burun kemiğini kırdı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim