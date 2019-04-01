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Kılıççı bıçakla eşine saldırdı

Kılıççı bıçakla eşine saldırdı

01 Nisan 2019 Pazartesi 18:03
Kılıççı bıçakla eşine saldırdı

Kılıççı bıçakla eşine saldırdı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de, aralarında çıkan tartışma neticesinde eşi G.K.’nin yüzüne tokat atıp bıçak ile sol elinden yaralayan zanlı Soner Kılıçcı tutuklanarak Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlı ifadesinde yanlışlıkla eşini yaraladığını söylediği belirtildi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Serhat Özcü, 31 Mart 2019 tarihinde saat 09. 45 sıralarında Girne’de zanlının kendisine para vermediği gerekçesi ile aralarında çıkan tartışma sonucu eşi G.K.(K-59)’nın yüzüne tokat atmak suretiyle darp edip, evinde bulunan 21 santim uzunluğundaki bıçak ile de adı edileni sol elinden yaraladığını söyledi. Özcü, şikayet üzerine zanlının evinde tespit edilerek gözaltına alındığını, G.K.’nin ise Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydeden polis, ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildiğini kaydetti. Olayda kullanılan bıçağın emare olarak alındığını, soruşturmanın devam ettiğini belirten Özcü, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı verdi.

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Soner KılıçcıBıçakYaralıYARALAMAEşi
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