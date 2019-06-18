KIB-TEK DAVASI ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK

KIB-TEK’de kayıp para miktarı 592.675 TL' ye ulaştı. 2017-2018 yılları arasında Ķıb-Tek aboneleri tarafından pay-point sistemine yatırılan 592675 TL nakit paranın kurumun banka hesabına yatırmayıp sirkat ettikleri iddiasıyla Kıb-Tek çalışanı D.S.G ve T.T 11.6.2019 tarihinde tutuklanmışlardı.

Haklarında 2 kez tutukluluk emri alınan her iki zanlı bugün çıkarıldıkları mahkemede davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldılar.

Tahkikat memuru Osman Üreten mahkemede aktardığı şahadetinde elektrik kurumunda meydana gelen kamu görevlisi tarafından sirkat olayında kayıp miktarın 592.675 TL ye ulaştığını belirtti. Kurumun incelemelerine devam ettiğini ve rakamın artma ihtimali olduğuna vurgu yapan üreten tahkikatın devam ettiğine, bu aşamada zanlıların tahkikata etki etme olanağı bulunmadığını söyledi. Üreten sözlerine devamla zanlıların teminata bağlanarak serbest kalmalarını talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanıların davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 10000’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı ikişer kefilin 100.000’er TL şahsi teminat imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmalarını emretti. (MHA)