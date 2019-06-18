banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93588
ALTIN
252.834
DOLAR
5.8290
STERLİN
7.3140
EURO
6.5270
KIB-TEK’de kayıp para miktarı 592.675 TL'ye ulaştı
KIB-TEK DAVASI ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Yağışlı hava devam edecek
YAĞIŞLI HAVA DEVAM EDECEK
İskele’de 70 kilogram yağış
İSKELE’DE 70 KİLOGRAM YAĞIŞ
Tecavüz duruşması devam ediyor
TECAVÜZ DURUŞMASI DEVAM EDİYOR
banner307

KIB-TEK’de kayıp para miktarı 592.675 TL'ye ulaştı

KIB-TEK’de kayıp para miktarı 592.675 TL'ye ulaştı

18 Haziran 2019 Salı 12:43
KIB-TEK’de kayıp para miktarı 592.675 TL'ye ulaştı

KIB-TEK DAVASI ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK

KIB-TEK’de kayıp para miktarı 592.675 TL' ye ulaştı. 2017-2018 yılları arasında Ķıb-Tek aboneleri tarafından pay-point sistemine yatırılan 592675 TL nakit paranın kurumun banka hesabına yatırmayıp sirkat ettikleri iddiasıyla Kıb-Tek çalışanı D.S.G ve T.T  11.6.2019 tarihinde tutuklanmışlardı.

banner317
Haklarında 2 kez tutukluluk emri alınan her iki zanlı bugün çıkarıldıkları mahkemede davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldılar.

Tahkikat memuru Osman Üreten mahkemede aktardığı şahadetinde elektrik kurumunda meydana gelen kamu görevlisi tarafından sirkat olayında kayıp miktarın 592.675 TL ye ulaştığını belirtti. Kurumun incelemelerine devam ettiğini ve rakamın artma ihtimali olduğuna vurgu yapan üreten tahkikatın devam ettiğine,  bu aşamada zanlıların tahkikata etki etme olanağı bulunmadığını söyledi. Üreten sözlerine devamla zanlıların teminata bağlanarak serbest kalmalarını talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanıların davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 10000’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı ikişer kefilin 100.000’er TL şahsi teminat imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmalarını emretti. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Kıb-tekParaKayıp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polislere engel olup görevine engel olan 3 kişi tutuklandı
Polislere engel olup görevine engel olan 3 kişi tutuklandı
Kaçak öğrenci ihraç edilecek
Kaçak öğrenci ihraç edilecek
Özbayrak’ın davası 26 Haziran’a ertelendi
Özbayrak’ın davası 26 Haziran’a ertelendi
Orfoz yakaladı, tutuklandı
Orfoz yakaladı, tutuklandı
Gazimağusa’da kavga
Gazimağusa’da kavga
Çaldığı tekneyi başkasına sattı
Çaldığı tekneyi başkasına sattı
Kaçak Khan 3 gün tutuklu
Kaçak Khan 3 gün tutuklu
İskele'de denetim
İskele'de denetim
Haspolat'ta balıkçı teknesi hırsızlığı!
Haspolat'ta balıkçı teknesi hırsızlığı!
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim