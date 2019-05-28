KIB-TEK'te yolsuzluk

31.01.2018 tarihinde, Gazimağusa’da, Gazimağusa Elektrik Kurumunda çalışan A.D.(E-40)’nin, bir aboneye ait elektrik sayacını arızalı olduğu gerekçesiyle değiştirip, sayaç üzerinde yazan 21511 kws tüketim miktarını sayaç değişim belgesine 11086 kws yazarak resmi evrağı sahteledikten sonra elektrik kurumuna vermek suretiyle tedavüle sürüp, 2015-2018 tarihleri arasında aylık fatura bedelini ödemek amacıyla bahse konu şahıstan almış olduğu toplam 6000 TL parayı kurum veznesine yatırmayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. A.D. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.