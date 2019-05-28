banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87133
ALTIN
247.136
DOLAR
6.0065
STERLİN
7.6171
EURO
6.7201
İki ayrı noktada yangın
İKİ AYRI NOKTADA YANGIN
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
İki aylık çocuğunu öldürmekle tehdit etti
İKİ AYLIK ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT...
banner307

KIB-TEK'te yolsuzluk

KIB-TEK'te yolsuzluk

28 Mayıs 2019 Salı 12:26
KIB-TEK'te yolsuzluk

31.01.2018 tarihinde, Gazimağusa’da, Gazimağusa Elektrik Kurumunda çalışan A.D.(E-40)’nin,  bir aboneye ait elektrik sayacını arızalı olduğu gerekçesiyle değiştirip, sayaç üzerinde yazan 21511 kws tüketim miktarını sayaç değişim belgesine 11086 kws yazarak resmi evrağı sahteledikten sonra elektrik kurumuna vermek suretiyle tedavüle sürüp, 2015-2018 tarihleri arasında aylık fatura bedelini ödemek amacıyla bahse konu şahıstan almış olduğu toplam 6000 TL parayı kurum veznesine yatırmayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. A.D. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 28.05.2019 13:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele polisinden uyuşturucu operasyonu
İskele polisinden uyuşturucu operasyonu
Khan 6 ay hapis yatacak
Khan 6 ay hapis yatacak
İki ayrı noktada yangın
İki ayrı noktada yangın
4 yıl hapis yatacak
4 yıl hapis yatacak
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
İki aylık çocuğunu öldürmekle tehdit etti
İki aylık çocuğunu öldürmekle tehdit etti
Ercan'dan çıkamadı!
Ercan'dan çıkamadı!
Girne’de cüzdan hırsızlığı
Girne’de cüzdan hırsızlığı
Esentepe’de uyuşturucu ve tabanca bulundu
Esentepe’de uyuşturucu ve tabanca bulundu
Kendilerine dik dik baktıkları gerekçesiyle kavga eden zanlılar teminata bağlandı
Kendilerine dik dik baktıkları gerekçesiyle kavga eden zanlılar teminata bağlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim