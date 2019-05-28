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Khan 6 ay hapis yatacak

Khan 6 ay hapis yatacak

28 Mayıs 2019 Salı 14:04
Khan 6 ay hapis yatacak

Khan 6 ay hapis yatacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanın’ndan sahte pasaportla giriş yapan Pakistan uyruklu Rana Raheem Aslam Khan, 6 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda gerçekleşen bugünkü duruşmada sanık aleyhine mahkeme heyetinin oy birliği ile verdiği kararı Kıdemli Yargıç Hüdaverdi açıkladı. Hüdaverdi, sanığın işlediği Sahte Resmi evrakı tedavüle sürme, sahte beyanla kayıt temini ve Başkasının kimliğine bürünme suçlarının ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaptı.

Kıdemli Yargıç Hüdaverdi, sanığın nedamet duymadan, planlı bir şekilde 27 Martta Ercan Havalaanın’ndan sahte Güney Afrika pasaportu ile giriş yapmasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Hüdaverdi, konu suçların yaygınlığını ve kamu menfaatini yakından ilgilendiren suçlardan olduğuna değinip, bu tür suçları işleyenlere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, Pakistan uyruklu zanlının lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.  

Anahtar Kelimeler:
Sahte PasaporRana Raheem Aslam Khan
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