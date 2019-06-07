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TUTUKLU YARGILANACAK
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Khaled tutuklu kalacak

Khaled tutuklu kalacak

07 Haziran 2019 Cuma 12:28
Khaled tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da tehlikeli sürüş yapan ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Arsla Khaled, bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, 2 Haziran’da saat 19.35 raddelerinde Ortaköy’de devriye gezen polis ekipleri tarafından DM 595 plakalı aracı ile tehlikeli sürüş yapan zanlı Arsla Khaled’in tehlikeli sürüş yapması üzerine takibe alındığını belirtti. Polis takip sırasında zanlının tasarrufunda bulunan ve sigara paketi içerisinde muhafaza ettiği 228 miligram ağırlığında sentetik canabionit türü uyuşturucu maddeyi aracından dışarıya attığının tespit edildiğini ve aracın durdurularak zanlının tutuklandığını söyledi. Polis zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirtti. Zanlının 2018 yılında 1 gram 656 miligram ağırlığında uyuşturucu madde ile yakalandığını söyleyen Sevinç, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 07.06.2019 16:23
Anahtar Kelimeler:
Arsla KhaledUyuşturucu
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