Khac Hau Nguyen 5 yıl hapis yatacak

Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi heyeti sanık Khac Hau Nguyen aleyhine getirilen “ağır yaralama” suç dosyası ile ilgili kararını açıkladı ve sanığı 5 yıl hapislikle cezalandırdı.

Bugün 01.06.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde oturumlarına devam eden ağır ceza mahkemesi heyetinin sanık hakkında verdiği karar kıdemli yargıç Ayşen Toroslu tarafından okundu.

Sanığın aleyhine getirilen suçlamayı kabul ettiğini belirten kıdemli yargıç Toroslu, iddia makamının şahadet safhasında mahkemeye 18 emare sunduğunu, sanığın KKTC’de sabıkası olmadığını, 23.11.20 tarihinden bugüne değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evinde bulunduğunu söyledi.

Toroslu, savunma avukatının mahkemeye aktardığı şahadette ise sanığın böylesi bir suçtan mahkeme huzurunda bulunmaktan çok pişman olduğunu, özür dilediğini, Vietnam vatandaşı 29 yaşında 3.5 ve 6 yaşlarında 3 çocuğu olduğunu, 6 aydan beri hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunduğunu, bu süre içerisinde hatalarının muhakemesini yapmak suretiyle anlayıp nadim olduğunu, ülkesindeki mali durumdan dolayı çalışma izni altında KKTC’de bulunduğunu, kazancıyla ülkedeki ailesine destek olmaya çalıştığını, cezaevine girince desteğini veremediğini, polise ilk andan itibaren yardımcı olup emare bıçağın bulunmasını sağladığını, müşteki ile tartışma esnasında bu suçu işlediğini, sonrasında müştekinin tüm hastane masraflarını karşıladığını, müştekinin de şikâyetinden vazgeçtiğine değinerek müvekkili sanığa kısa süreli bir hapislik cezası verilmesini talep ettiğini söyledi.

Kendi kabul beyanı, olgular ve emareler ışığında aleyhinde getirilen davadan sanığı suçlu bulur mahkûm ederiz diyen Toroslu, ceza takdir edilirken işlenen suçun nevi, sanığın kişisel durumu, suça teşvik eden tüm unsurlar ve işlenen suçun sonuçlarının incelenmesi gerekir denilen kararda, bununla ilgili detay verdi.

Hayat ve sağlığa etki eden suçlar başlığı altında yapılan düzenlemede, kanun koyucunun işlenen bu suça karşı ömür boyu hapis cezası verilebileceğini, vahim bir suç olduğunu açıkça ortaya koymasıdır diyen Toroslu, ağır yaralama suçunun her zaman vahim suç kategorisinde değerlendirildiğine dikkat çekildi.

Kişilerin hayat ve vücut bütünlüğüne sahip olmalarının anayasal bir hak olduğuna ve güvence altına alındığına değinilen kararda, verilecek cezalar tayin edilirken kamu menfaatinin göz önünde tutulması kamu menfaati icabıdır denildi. Toplumun huzur ve menfaatini ciddi şekilde sarsan, kişilerin sağlıklı, güven içinde yaşamasını engelleyerek toplumda huzursuzluk, korku, şiddet ve endişe yaratmakta olan bu gibi suçlara ceza takdir edilirken göz önünde tutulması gereken en önemli hususun kamu menfaati ilkesi olduğudur diyen Toroslu, ceza verilirken suçun önlenmesi gereği hususu önemle hatırlatılmaktadır dedi.

Bakıldığı zaman bu gibi suçlarda artma eğilimi olduğunun görülmesini sanık aleyhine unsur olarak değerlendirildiğine değinen Toroslu, mahkemenin bu gibi suçları işleyenlere karşı hoşgörü ile bakması beklenemez dedi.

Sanık bu suçu kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla işlemiştir. Bıçak kullanmak suretiyle bu suçu işlemesi de ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirilmiştir denilen kararda, sanığın önce cep telefonundaki müziği kapatmaması nedeniyle telefonu kırdığını, başlattığı gerginliği bıçaklamaya götürdüğü görülmektedir denildi.

Müştekinin olay sonrası acil operasyon geçirdiği, 21 gün süreyle tedavi gördüğü ve 29.11.20 tarihinde taburcu olduğunun da sanık aleyhine dikkate alınması gerekmektedir denilen kararda, kişilerin vücut bütünlüğüne sahip olup saygı gösterilmesi gerekirken ciddi ve vahim suçlar arasında ve yaygın suçlar içerisinde olmasının da sanık aleyhine unsur olarak değerlendirildiğine dikkat çekildi.

Netice olarak sanığın mahkemeden özür dilediği, suçunu kabul etmek suretiyle adaletin erken tecelli etmesine katkı koyduğu, polise ilk andan itibaren yardımcı olup emarenin bulunmasına katkı koyduğu, sabıkası olmadığını, 29 yaşında evli ve küçük yaşta 3 çocuğunun olmasını, ailenin bakımını yaptığını, müştekide kalıcı bir hasar olmamasını, müştekinin şikâyetini geri çektiğini, müştekinin tüm hastane masraflarını karşıladığını ve 6 aydan beri ceza evinde hükümsüz tutuklu olarak bulunmasını ve verilecek cezayı memleketi dışında çekecek olmasını sanık lehine unsurlar olarak değerlendirildiğini söyleyen kıdemli yargıç Toroslu, sanığa kamu menfaati gereği hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmesinin oy birliğiyle kararlaştırıldığını belirttikten sonra aleyhine getirilen “ağır yaralama “ suçundan sanığın 5 yıl hapse mahkûm edildiğini açıkladı.(MHA)