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Kenya-KKTC arasında yüklü miktarda para transferi!

Lefkoşa’da tasarruflarında yüklü miktarda para bulunan zanlılar Okezie Oscar Ojonebechi ve İbrahim Uçar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:58
Kenya-KKTC arasında yüklü miktarda para transferi!

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Bilger Koral, olguları aktardı.

Polis, 14.07.2021 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinin aldığı bir bilgide Zanlı 1'in Lefkoşa'da yüklü miktarda bir para alışverişinde bulunacağı öğrenilmesi üzerine Zanlı 1 Okezie Oscar Ojonebechi’nin Lefkoşa'da tespit edilerek üzerinde yapılan aramada tasarrufunda toplam 219,040 TL ve 12,300 Euro para bulanarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, zanlının soruşturma maksatlı polise celp edildiğini ve zanlı 1'den yapılan soruşturmada kendisinin tanıdığı olan taksicilik yapan Zanlı 2 İbrahim Uçar’dan hesap bulmasını istediği ve yurtdışındaki Kenya’da kalan Marcus isimli arkadaşının kendisine Zanlı 2'nin verdiği başkasına ait İş Bankası’ndaki hesaba 61,750 Euro para gönderdiği hesabına para gelen şahsın da konu hesabından parayı çekip içerisinde komisyonluk parasını alıp zanlı 2'ye 49.000 Euro verdiği ve zanlı 2'nin konu parayı Zanlı 1'e teslim ettiğinin öğrenildiğini kaydetti.

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Polis, Zanlı 1'in bu paradan Zanlı 2'e komisyonluk olarak 1000 Euro para verdiğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, yine zanlı 1’in verdiği bilgide bu paranın bir kısmını Türk Lirasına çevirdikten sonra 13 Temmuz 2021 tarihinde Nijeryalı 6 kişiye 88.000 TL verdiği 14/7/2021 tarihinde ise 2 kişiye daha toplam 40.000 TL para verdiği bu kişilerin ise karşılık olarak kendinse Nijerya’daki hesabına Türk Lirasının karşılığı olarak Nijerya Nayrası yatırdıklarının öğrenildiğini söyledi.

Polis, Zanlı 1 ve Zanlı 2’nin temin edilen derdest emri gereği tutuklanarak hücrelere yerleştirildiğini belirtti.

Polis, meydana gelen bu meselenin ciddi bir kara para aklama meselesi olabileceğinden soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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