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Kendisinin ‘son peygamber’ olduğunu iddia eden zanlı Mehdi, ülkesine gönderildi

Girne’de meydana gelen olayda sarhoşluk çocuklarını darp suçlarından gözaltına alınan Matin Mehdi ülkesi İngiltere’ye gönderildi.

19 Ağustos 2021 Perşembe 18:55
Kendisinin ‘son peygamber’ olduğunu iddia eden zanlı Mehdi, ülkesine gönderildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen olayda sarhoşluk çocuklarını darp suçlarından gözaltına alınan Matin Mehdi ülkesi İngiltere’ye gönderildi. Eşinin dün ülkeye gelerek, zanlıyı götürdüğü öğrenildi.

Ne olmuştu

15 Ağustos saat 21.00 sıralarında Ozanköy’de bir restoranın içerisinde 127 miligram alkolün tesiri altında olduğu sırada kendisine içki verilmediği gerekçesiyle bağırıp, çağırıp çevreye rahatsızlık vermişti. Zanlı gözaltına alındığı esnada, “Bu akşam uçuşum vardı. Allah bana uçağa binmemi söyledi. Ben de o yüzden uçağa binmedim. Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak” sözlerini sarf etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Matin Mehdi
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