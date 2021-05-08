Kendisini ikaz eden şahsı maket bıçağıyla yaraladı

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı, olayın geç saatte meydana gelmesi ve yapılan PCR testinin akşam saatlerinde çıkacak olması nedeniyle tutukluluk duruşmasının zanlının gıyabında yapılması talebi, savunma avukatının itirazda bulunmaması ve kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu’nun izin vermesiyle gıyabında görüşülerek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönüne emir verildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Rıfat Akçabel yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

Zanlının mülke tecavüz, tacizlik, yaralama, şiddet tehdidi, polisi görevden men ve rahatsızlık suçlamasından methaldar olduğunu belirtti.

08.05.21 tarihinde saat 00.45 raddelerinde zanlının Gelincik köyünde akrabası H.Ö’ nün ikametgahına giderek kapısını çaldığını ve kendisi ile görüşmek istemeyip kapıyı açmayan akrabasının kapısına defalarca vurmak suretiyle mülke tecavüz ve tacizlik suçunu işlediğini söyledi.



Akabinde olayın polisin bilgisine gelmesiyle olay yerine gidilerek zanlının tespit edildiğini belirten tanık polis, kendisini tutuklamak isteyen polis memuru C.S’e direnç gösterip tasarrufunda bulundurduğu maket bıçağını göstermek suretiyle, “sen beni tutuklayamazsın, seni de keserim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ve polisi görevden men ettiğini ve bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptığını söyledi.

Ayni gün bahse konu maket bıçağının bulunarak emare olarak alındığını söyleyen tanık polis, meselenin yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler yanında kamera kaydı bulunup bulunmadığının araştırılacağına değindikten sonra tahkikatın selameti bakımından zanlıya gıyabında 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu, polisin tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

