Kendisine emanet edilen 500 bin lirayı harcayan şahıs tutuksuz yargılanacak

( MHA – 02-07-2021 )Ocak – Ağustos 2020 tarihleri arasında müşteki A.İ tarafından yapılan bir tarla satışından elde etmiş olduğu 500 bin TL’nin 341.440 TL’sini borsada işletip kendisine kar sağlamak maksadıyla internet bankacılığı üzerinden, geriye kalan 150 bin TL’yi de bu işlemleri yapabilmek maksadıyla elden zanlı Kemal Asilsoy’a teslim eden ancak bu işlemleri yapmayıp kendi ihtiyaçları için harcayan zanlı şikâyet üzerine 22.06.21 tarihinde derdest emri gereği tutuklanmış ve 23.06.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün, 25.06.21 tarihinde ise 7 gün olmak üzere hakkında toplam 9 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

9 günlük tutukluluk süresinin ardından zanlı bugün 02.07.21 tarihinde emanetçi tarafından sirkat ve sahtekarlıkla para temini suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Murat Öztürk, yemin altında verdiği şahadetinde avcı yardımcısı Hüseyin Eser, polis memuru Murat Öztürk’ü şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, müşteki A.İ’nin Ocak- Nisan 2020 tarihleri arasında yapmış olduğu bir tarla atışından elde ettiği 500 bin TL paranın 150 bin Türk lirasını borsada işletip kendisine kâr amaçlı gelir getirmesini sağlamak maksadıyla elden zanlıya verdiğini, ancak zanlının parayı işletmek yerine kendi ihtiyaçları için harcaması nedeniyle emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini belirtti.

Nisan – Ağustos 2020 tarihleri arasında yine borsada ayni amaçla kullanması maksadıyla müştekinin kullanımındaki cep telefonundan izniyle kendi kullanımındaki hesaba 341 bin 440 lira para aktardığını ancak borsada kullanma yerine zanlının kendi ihtiyaçları doğrultusunda harcaması nedeniyle sahtekarlıkla para temini suçunu işlediğine değinen tanık polis, olayın 11.06.21 tarihinde polise intikal ettirildiğini söyledi.

Telefon dökümleri için ilgili şirkete, hesap dökümleri için 5 bankaya yazılar yazıldığını belirten tanık polis, 2 bankadan temin edilen hesap dökümlerinde 341 bin 440 TL paranın zanlı hesabına geçtiği ve kendi işleri için kullandığı tespit edilmesiyle 22.06.21 tarihide derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının ayni gün itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, tüm işlemlerin müştekinin bilgisi dahilinde yaptığını belirttiğini söyleyen tanık polis yine ayni gün zanlının tasarrufunda ve ikametgahında tespit edilen 1 adedi kırık 2 adet cep telefonu ile 1 adet sim kartın bulunarak emare alındığını söyledi.

Müştekiden elden 150 bin lira aldığı iddiasının doğru olmadığı yönünde zanlının polise sözlü bir beyanda bulunduğuna eğinen tanık polis, tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı olmayan KKTC vatandaşı zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek makadıyla teminata bağlanmasını talep etti.(MHA)

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah karayel, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 7 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın zanlı lehine 75 biner lira şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

02.07.2021