Kendisinden ayrılması halinde telefonundaki görüntüleri sosyal medyada yayınlamakla tehdit etti

2020 yılı içerisinde eski kız arkadaşı ile WhatsApp hattı üzerinde yaptığı görüntülü görüşmeyi kız arkadaşından habersiz kaydedip kendisinden ayrılması halinde sosyal medyada yayınlayacağı yönünde tehdit eden Vural Köseoğlu şikâyet üzerine 08.07.21 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün 09.07.21 tarihinde özel hayatın gizliliğini ihlal, ifşa ve şiddet kullanma tehdidi suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mehmet Uyguner olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Tanık polis şahadetinde, zanlının 2020 yılı içerisinde Gazimağusa’ kendisine ait kayıtlı cep telefonundan kız arkadaşı Z.Ö ile WhatsApp hattından yaptığı görüntülü görüşmeyi kız arkadaşından habersiz resimleyip telefonuna kaydetmek suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini söyledi.

Kaydettiği görüntüleri kız arkadaşının telefonuna gönderen zanlının “eğer benden ayrılırsan bu resimleri sosyal medyadan herkese gösteririm” demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğuna dikkat çeken tanık polis, şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını belirtti.

Suçlamaları ve kendisine okunan yazılı dava tebliğini reddeden zanlının cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını ve uzmana gönderildiğine değinen tanık polis, tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olasılığı bulunmayan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın zanlı lehine 75 bin lira değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)