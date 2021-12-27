Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini yakmakla tehdit etti

(27-12-2021...MHA) 23.12.21 tarihinde bir restoranda, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Ö.K’yi yakmakla tehdit eden M.A, şikâyet üzerine 24.12.21 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış ve ayni gün çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 27.12.21 tarihinde “şiddet kullanma tehdidi” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren bayan polis memuru Pembe Kavaz, olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. 23.12.21 tarihinde Gazimağusa’da bir restoran içerisinde, sevgilisi Ö. K’nin kendisinden ayrılacağı yönünde beyanda bulunması üzerine zanlının müştekiye hitaben “benden ayrılırsan seni arabanın içinde yakarım, kendimi de yakarım” demek suretiyle şiddet kullanma tehdidi suçunu işlediğini söyledi.

Olayın ayni gün polisin bilgisine gelmesine rağmen müştekinin konu ile ilgili ifade vermediğine dikkat çeken tanık, 24.12.21 tarihinde müştekinin polise gelerek şikayetçi olduğunu, ayni gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Müştekinin vermiş olduğu ifadede zanlının birliktelikleri süresi içerisinde cep telefonu ile görüntü kaydetmiş olduğunu belirtmesi üzerine zanlının cep telefonunun emare alınarak Data şubesine incelenmeye gönderildiğine dikkat çeken bayan polis memuru, şiddet kullanma tehdidi suçlamasıyla ilgili tanzim edilen dosyanın tamamlandığını, özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa suçlamasıyla ilgili başlatılan tahkikatta herhangi bir tespite ulaşılamadığını ve rapor beklendiğini belirttikten sonra KKTC’de 07.01.22 tarihine kadar çalışma izniyle bulunan zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 T.L nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispatı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 50 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)