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Kendisinden ayrılma kararı alan erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı

06 Ekim 2020 Salı 17:41
Kendisinden ayrılma kararı alan erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı
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2.10.20 tarihinde Gazimağusa’da, kendisinden ayrılma kararı alan erkek arkadaşı H.G’yi tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile ağır şekilde yaralayan Melisa Şen (K-21)  şikâyet üzerine 5.10.20 tarihinde derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 6.10.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde ağır yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındı.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Şükrü Hafız, yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. 2.10.20 tarihinde Gazimağusa’da 15 Ağustos bulvarı üzerinde, önceden kendisinden ayrılma kararı aldığını söyleyen ve evi önündeki kaldırım üzerinde bulduğu erkek arkadaşı H.G’ yi aralarında çıkan tartışma sonunda tasarrufunda kanunsuz olarak taşıdığı ağız uzunluğu 8,5 cm, toplam uzunluğu 19 cm olan bir bıçağı erkek arkadaşına bir kez sokup çıkarmak suretiyle ağır surette yaraladığını belirten PM Hafız, zanlının şikâyet üzerine 5.10.20 tarihinde Lefkoşa’ da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

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Şikâyetçi ile ilgili doktor raporu temin edildiğine dikkat çeken PM Hafız, belirtilen rapora göre, şikâyetçinin belinin üstündeki boşlukta 3 cm uzunluğunda kesik ve yaklaşık 10 cm derinliğinde yara tespit edildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Şikâyetçinin hayati tehlikeyi atlattığını ve evinde istirahat etmekte olduğunu belirten PM Hafız,  zanlının suçu kabul ettiğine dair beyanı olmasına rağmen polise herhangi bir ifade vermediğini, bugün itibarıyla da olayda kullandığı bıçağın yerini polise gösterdiğini ve bıçağın emare alındığını söyledi.

Mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler yanında bölgedeki kameraların da inceleneceğine vurgu yapan PM Hafız, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Melisa şen
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