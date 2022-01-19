Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle eski kız arkadaşını darp etti

ÖNCEDEN VUKUATI OLAN BAHSE KONU ŞAHIS TUTUKLU YARGILANACAK.

(19-01-2022…MHA) Gazimağusa’da 17.01.22 tarihinde bir kafe içerisinde, kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle eski kız arkadaşı M.G’yi kolundan tutup çekmek suretiyle darp eden A.A şikâyet üzerine 18.01.22 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 19.01.22 tarihinde darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 15 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Salih Ersan Fidan, zanlının 17.01.22 tarihinde Gazimağusa ’da, bir kafe içerisinde karşılaştığı eski kız arkadaşı M.G’yi kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kolundan tutup çekmek suretiyle darp ettiğini söyledi.

18.01.22 tarihinde zanlının tutuklandığını, mesele ile ilgili kendisine okunan yazılı dava tebliğine kabul yönünde beyanda bulunduğunu belirten tanık, zanlının 25.11.21 tarihinde İskele’ de, yine M.G’ ye karşı şiddet tehdidi, kasti hasar, ciddi darp ve rahatsızlık suçları işlediği nedeniyle aleyhinde dosya tanzim edildiğini ve çıkarıldığı mahkeme tarafından teminata bağlandığını söyledi.

10.12.21 tarihinde, zanlının eski kız arkadaşı M.G’nin yurt dışında bulunan annesi N.G’ye mesajlar atarak kendisi hakkında polise yaptığı şikayetini geri çekmesi hususunda kızına baskı yapmasını istediği, 10.12.12.21 tarihleri arasında instagram hesabından şikayetçi M.G’nin instagram hesabına birçok kez mesaj atmak suretiyle kendisini rahatsız ettiğini belirten tanık, şikayetçinin bu konuda ifade vermemesi nedeniyle işlem yapılmadığını söyledi.

Zanlının müştekinin 200 metre yakınına yaklaşmaması ve sosyal medya araçları ile iletişim kurmaması yönünde mahkeme kararını olduğunu söyleyen tanık, KKTC vatandaşı olan zanlının serbest kalması halinde ayni suçları işlemeye devam edeceğine dikkat çektikten sonra zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 15 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)