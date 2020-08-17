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Kendilerini bekleyen taksi ile kaçarken polise yakalandılar

17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:54
Kendilerini bekleyen taksi ile kaçarken polise yakalandılar
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3 SURİYELİ VE ONLARA YARDIMCI OLAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

16.8.20 tarihinde, saat 15.45 raddelerinde Gazimağusa liman çıkışından çıkmakta olan TLT 571 plakalı araç içerisinde yapılan aramada yanlarında kimlik ve pasaportları bulunmayan ve KKTC’ye muhaceret işlemi yaptırmadan giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 3 kişi ile olayla bağlantısı oldukları tespit edilen zanlı 1 Ahmet Taşkıran, araç sahibi zanlı 2 Ahmet Uyur ve araç sürücüsü zanlı 3 tutuklandı.

Suriyelilere yardımcı oldukları nedeniyle tutuklanan Zanlı 1, zanlı 2 ve zanlı 3 bugün 17.8.20 tarihinde İnsan kaçakçılığı ve muhaceret memurundan izinsiz KKTC’ ye girmek suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılırken, Suriye uyruklu 3 kişinin PCR testi sonucunun alınamaması nedeniyle tutukluluk duruşması yargıcın izin vermesiyle gıyaplarında yapıldı. 

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Bugünkü tutukluluk duruşmasında iddia makamını temsilen mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, bilgi vermek için ilk tanık olarak polis memuru Abdülkadir Gildir’ i tanık olarak çağırdı. PM Gildir yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi aktardı. 16.8.20 tarihinde saat 15.45 raddelerinde Gazimağusa limanından çıkış yapmak isteyen ve zanlı 3’ ün kullanımında bulunan TLT 571 plakalı ticari taksinin kontrol maksadıyla polis tarafından durdurulduğunu söyleyen PM Gildir, araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu 3 zanlının yapılan kontrollerinde yanlarında kimlik ve pasaport bulunmaması nedeniyle zanlı 3 şoför ile birlikte ileri işlem için alıkonduklarını belirtti.

Polis müdürlüğüne götürülen zanlılardan Suriye uyruklu olanların yapılan kontrolde muhaceret kayıtlarının olmadığı cihetle suçüstü hali tutuklandıklarını söyleyen PM Gildir, zanlı 3 den yapılan soruşturmada zanlı 2 nin yanında şoför olarak çalıştığını, aynı gün zanlı 1 tarafından telefonla aranarak yanındaki 3 yolcuyu alması için Gazimağusa limanına gitmesinin istendiğini belirtti.

Zanlı 3’ün bu beyanı ışığında mahkemeden temin edilen derdest emri gereği ayni gün zanlı 1 ve zanlı 2’nin tutuklandıklarını belirten PM Gildir, zanlı 1’ in itiraf niteliğinde, zanlı 2 ve 3 ‘ ün de itiraf niteliğinde olmayan birer gönüllü ifade verdiklerini söyledi.

Meselenin yeni olduğuna, alınacak ifadeler yanında gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibi yanında kamera görüntülerinin incelenecek olmasına vurgu yapan PM Gildir, zanlı 2 ve zanlı 3’ ün yapmış oldukları beyan ve iddiaların da araştırmasını yapabilmek maksadıyla tüm zanlılar aleyhine üçer gün tutukluktuk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verirken rahatsızlığı nedeniyle zanlı 2’nin doktor kontrolünden geçirilmesi ve bir rapor temin edilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

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Son Güncelleme: 17.08.2020 17:05
Anahtar Kelimeler:
Ahmet TaşkıranAhmet UyurMehmet Hamza Metin
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