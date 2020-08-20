Kendilerini bekleyen taksi ile kaçarken polise yakalandılar

3 SURİYELİ YARGILANMAYI CEZAEVİNDE BEKLEYECEK.

16.8.20 tarihinde, saat 15.45 raddelerinde Gazimağusa liman çıkışından çıkmakta olan TLT 571 plakalı araç içerisinde yapılan aramada yanlarında kimlik ve pasaportları bulunmayan ve KKTC’ ye muhaceret işlemi yaptırmadan giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu K.İ.A, F.İ.A ve A.B ile olayla bağlantısı oldukları tespit edilen A.T, araç sahibi A,U ve araç sürücüsü M.H.M tutuklanmış ve 17.8.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Suriye uyruklu 3 zanlı bugün 20.8.20 tarihinde KKTC’ ye muhaceret işlemi yapmadan giriş yapmak suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkardı ve yargılanıncaya değin ve her hâlükârda bir ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevine gönderildiler.

Suriyelilere yardımcı oldukları nedeniyle tutuklanan A.T, A.U ve M.H. M aleyhine yeni yasa uyarınca insan kaçakçılığı suçlamasıyla ayrı bir dosya tanzim edildiği cihetle bu dosyadan çıkarıldılar.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Abdülkadir Gildir olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Zanlıların Mersin limanından bir tır içerisine gizlenmek suretiyle Gazimağusa limanına geldiklerini, muhaceret işlemleri yaptırmadan çıkış yaptıklarını ve kendilerini bekleyen bir ticari taksi ile limandan çıkış yapmakta oldukları esnada polis tarafından yapılan kontrolde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Zanlıların gerek verdikleri ifadede gerekse kendilerine okunan yazılı dava tebliğlerine kabul yönünde cevap verdiklerine değinen PM Gildir, GKRY de bulunan yakınların yanına gitmek maksadıyla bu suçu işledikleri beyanında bulunduklarını söyledi.

Tahkikatın tamamlandığına değinen PM Gildir zanlıların KKTC’de herhangi bir yakınlarının olmadığı ve hiçbir yasal statülerinin de bulunmadığına dikkat çektikten sonra yargılanıncaya değin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 20 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmeleri yönünde emir verdi. (MHA)