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Kendilerine dik dik baktıkları gerekçesiyle kavga eden zanlılar teminata bağlandı

Kendilerine dik dik baktıkları gerekçesiyle kavga eden zanlılar teminata bağlandı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:58
Kendilerine dik dik baktıkları gerekçesiyle kavga eden zanlılar teminata bağlandı

Kendilerine dik dik baktıkları gerekçesiyle kavga eden zanlılar teminata bağlandı

24.5.2019 tarihinde saat 01,45 raddelerinde Gazimağusa’ da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bir restoranda kendilerine dik dik baktıkları gerekçesiyle Pakistan uyruklu A.S ve M.H.K yi vücutlarının muhtelif yerlerine el ve ayakları ile vurmak suretiyle A.S nin burun ve elmacık kemiklerinin kırılmasına neden olan A.T, T.S ve U.E şikayet üzerine aynı gün tespit edilerek tutuklanmışlardı.

Zanlılar aynı gün Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. Bugün 27.5.19 tarihinde zanlılar yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandılar. Tahkikat memuru Murat Öztürk yemin altında verdiği şahadette zanlıların 24.5.19 tarihinde saat 01.45 raddelerinde Gazimağusa’da bir restoranda içki tesiri altında oldukları bir esnada kendilerine dik dik baktıkları gerekçesiyle Pakistan uyruklu A.S ve M.H.K yı darp ederek A.S nin burun ve elmacık kemiklerinin kırılmasına neden olduklarını aktardı.

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26.5.19 tarihinde zanlı 1 ve zanlı 2 nin itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, vahim zarar, darp ve sarhoşluk suçlamaları ile ilgili zanlılara dava tebliği edildiğini, zanlıların aleyhlerinde getirilen davaları kabul etmedikleri belirten Öztürk zanlıların KKTC de taşeron izniyle iş yapmak maksadıyla 90 gün süreyle izinli olduklarının tespit edildiğini aktardı.

Meselenin tahkikatını tamamladıklarını belirten Öztürk zanlıları davalarının görüşülünceye değin mahkemenin uygun göreceği şartlarda teminata bağlanmalarını talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut Öztürk her 3 zanlıyı davalarında hazır bulunmak şartıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik kartları, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 6000 er TL nakdi teminat ödemeleri, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 75000’ er TL şahsi kefalet imzalamaları ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmalarını emretti. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
KavgaDarpGazimagusa
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