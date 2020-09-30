banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1136
ALTIN
470.553
DOLAR
7.7545
STERLİN
9.9766
EURO
9.0783
Can suyuna ‘asrın rezaleti’ demek insafsızlıktır!
Can suyuna ‘asrın rezaleti’ demek...
Rahmetli Denktaş’a baklava operasyonu...
Rahmetli Denktaş’a baklava operasyonu...
Kafkasya’nın anahtarı Karabağ...
Kafkasya’nın anahtarı Karabağ...
Tatar’ın mutlu geleceğinde sterlin 20 TL
Tatar’ın mutlu geleceğinde sterlin 20...
banner376

Kendilerine bakan kişileri DARP ETTİKLERİ gerekçesiyle tutuklandılar!

Lefkoşa’da bir marketin önünde kendilerine bakan Mehmet Başçoban’ı aracının içerisinde darp ettikleri gerekçesiyle tutuklanan zanlılar Seyit Dereboyular, Ömer Yıldırım ve Emrah Ömer Dölen teminatla serbest bırakıldı.

30 Eylül 2020 Çarşamba 13:38
Kendilerine bakan kişileri DARP ETTİKLERİ gerekçesiyle tutuklandılar!
banner337
banner351

Evrim KAMALI

Mahkemede meseleyle ilgili Polis Memuru Süleyman Açıkada, yeminli şahadet vererek olguları aktardı. Açıkada, zanlılar Seyit Dereboyular, Ömer Yıldırım ve Emrah Ömer Dölen’in Vahim Zarar ve Ciddi Darp suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Açıkada, zanlıların 27 Eylül 2020 tarihinde ve saat 01.40 sıralarında Lefkoşa’da Yenişehir bölgesinde Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Deli Dolu Market önünde, TGF 088 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Başçoban’ı aracının şoför koltuğunda oturduğu sırada kendilerine baktığı gerekçesiyle ciddi şekilde darp ettiklerini dile getirerek, zanlıların, yüzüne yumruk atarak burun kemiğinin kırılmasına neden olup Mehmet Başçoban’ı vahim ve bedensel zarara uğrattığını kaydetti. Açıkada, zanlıların etki edebilecekleri tahkikatın tamamlandığını dile getirerek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

banner341

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı ikişer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
DarpLefkoşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kokain davası zanlılarından H.M.’nin tutukluluğu 2 gün uzatıldı!
Kokain davası zanlılarından H.M.’nin tutukluluğu 2 gün uzatıldı!
Katle teşebbüs suçuyla yakalanan zanlıya 5 yıl hapis!
Katle teşebbüs suçuyla yakalanan zanlıya 5 yıl hapis!
Boşanma aşamasındaki eşini zor kullanarak kaçırdı!
Boşanma aşamasındaki eşini zor kullanarak kaçırdı!
Motor hırsızlığı yapan zanlı 50 bin TL kefalet tutuksuz yargılanacak!
Motor hırsızlığı yapan zanlı 50 bin TL kefalet tutuksuz yargılanacak!
Kız arkdaşını önce tehdit sonra taciz etti iddiası
Kız arkdaşını önce tehdit sonra taciz etti iddiası
Ülkeye yasa dışı kaçak giren şahıs mahkemeye çıkarıldı
Ülkeye yasa dışı kaçak giren şahıs mahkemeye çıkarıldı
Yanık 3 gün daha tutuklu kalacak
Yanık 3 gün daha tutuklu kalacak
Arkadaşının evinden ziynet eşyası çalan şahıs teminata bağlandı!
Arkadaşının evinden ziynet eşyası çalan şahıs teminata bağlandı!
Anüsünden poşet çıktı, KKTC'de bu da oldu...
Anüsünden poşet çıktı, KKTC'de bu da oldu...
2 Kilo uyuşturucu ile yakalanan zanlı, hükümsüz tutuklu yargılanacak!
2 Kilo uyuşturucu ile yakalanan zanlı, hükümsüz tutuklu yargılanacak!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim