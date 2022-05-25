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Kendi kendine zarar verdi tutuklandı

Rahatsızlık KKTC'den İkamet İzinsiz suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Can Ezer mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:48
Kendi kendine zarar verdi tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Rahatsızlık KKTC'den İkamet İzinsiz suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Can Ezer mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Enginsoylu, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Mehmet Can Ezer’in Rahatsızlık KKTC'den İkamet İzinsiz suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis,  25.05.2022 tarihinde saat 04.25 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde Lefkoşa'da sakin Mehmet Can Ezer’in (E-22) elleri ayakları ve başından kan akar vaziyette makul mazareti olmaksızın yüksek sesle anlaşılmayacak şekilde bağırıp çağırıp rahatsızlık yaptığı esnada suç üstü tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının kendi kendisine zarar verdiğini söylediğini ve yapılan muhaceret kontrolünde 12.03.2022 tarihinden itibaren KKTC'de 63 gün ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesinden ikamet izni ile ilgili teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı Mehmet Can Ezer’in aleyhinde 2 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı Mehmet Can Ezer’in aleyhinde 2 gün tutukluluk emri verdi.

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Son Güncelleme: 25.05.2022 16:49
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