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Kendi evini soyup ateşe vermişti! İşte cezası

Kendi evini soyup daha sonra ateşe veren İsmail Arar hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

30 Kasım 2022 Çarşamba 20:21
Kendi evini soyup ateşe vermişti! İşte cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kendi evini soyup daha sonra ateşe veren İsmail Arar hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Ozankaya açıkladı. Ozankaya, olayın 1 Haziran 2022 tarihinde Tepebaşı köyünde meydana geldiğini söyledi. Ozankaya, sanığın eşine ait altın takıları çaldıktan sonra evin yatak odasını ve mutfağın bir kısmını yanıcı madde dökerek kundakladığını belirtti. Yargıç, sanığın olayın ardından gözaltına alındığını, sorgusunda suçunu kabul ettiğini, borçları olduğu için böylesi bir suçu işlediğini itiraf ettiğini açıkladı. Ozankaya, sanığın ifadesinde çaldıkları takıları bir kuyumcuya satıp 8 bin 500 TL aldığını da itiraf ettiğini dile getirdi. Ozankaya,  yangın sonucu sanığın kirasında olan evde 50 bin TL hasar oluştuğunu belirtti. Sanığın suçunu kabul edip, adaletin tecellisine katkı koyduğunu, evin 50 bin liralık zararını ödediğini, ev sahibinin şikayetini geri çektiğini ifade etti. Ozankaya, kundaklama suçunun ceza yasasında ömür boyu hapis öngördüğünü ancak cezalandırma aşamasında kişisel olguları değerlendirdiklerini ifade ederek, sanığı 18 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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