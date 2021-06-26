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Kenan Ergen dengesini kaybedip düştü

26 Haziran 2021 Cumartesi 10:22
Kenan Ergen dengesini kaybedip düştü
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25.06.2021 tarihinde saat 16:15 sıralarında Girne’de, yapımı devam etmekte olan inşaatta çalışmakta olan Kenan ERGEN (E-40) iş bitiminde malzemeleri topladığı bir sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Ayni gün konu şahıs Lefkoşa Dr. Burhan NALBANTOĞLU Devlet Hastanesine sevk edilerek yapılan ilk yardım müdahalesine müteakip, Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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