banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Döviz haftaya yükselişle başladı
Döviz haftaya yükselişle başladı
“Teslimat” İspanya’dan “En iyi kısa film” ödülüyle döndü
Gururlandık!
Firari Enver Bahçeciler tutuklandı
Enver Bahçeciler sonunda yakalandı
Okul, askerlik sonra da ver elini Güney Kıbrıs!
Okul, askerlik sonra da ver...
banner404

Kemal Uslu tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da eşini ciddi şekilde darp eden Kemal Uslu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 14:59
Kemal Uslu tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Kavaz, olguları aktardı. Polis, zanlı Kemal Uslu’nun (E-40), 11.12.2021 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen "Ciddi Darp" suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 11.12.2021 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa'da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Rakı Müren isimli meyhane önünde Girne'de sakin eşi B.U.(K- 35) ile RZ 224 plakalı araç içerisine bindikten sonra aralarında çıkan tartışmaya müteakip adı edilenin yüzüne başına boynuna yumruk atmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti.

banner341
Polis, müştekinin doktor kontrolünden geçirilmiş olup darp ve cebir izi olduğu yönde doktor raporu temin edildiğini söyledi.

Polis, zanlının 12 Aralık 2021 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Polis, mesele ile başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1’er kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kemal Uslu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yusuf Kaplan'a 3 gün ek tutukluluk
Yusuf Kaplan'a 3 gün ek tutukluluk
İsmet Korkmaz tutuksuz yargılanacak
İsmet Korkmaz tutuksuz yargılanacak
Polisten haberler
Polisten haberler
Bozalanlar çifti bulundu
Bozalanlar çifti bulundu
17 kişi kiralık araçla Güney Kıbrıs'a kaçak geçmeye çalışırken yakalandılar
17 kişi kiralık araçla Güney Kıbrıs'a kaçak geçmeye çalışırken yakalandılar
Kemal Uslu 2 gün poliste tutuklu kalacak
Kemal Uslu 2 gün poliste tutuklu kalacak
Alejandro Laszlo Quınones Pedroza 3 gün poliste tutuklu kalacak
Alejandro Laszlo Quınones Pedroza 3 gün poliste tutuklu kalacak
Cafer Özkartal'ın gerekçeleri polise inandırıcı gelmedi
Cafer Özkartal'ın gerekçeleri polise inandırıcı gelmedi
Kanunsuz av!
Kanunsuz av!
Bozalanlar çifti kayıp
Bozalanlar çifti kayıp

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim