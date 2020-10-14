Keleş’in hayati tehlikesi bulunuyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 81 yaşındaki yayaya çarparak ağır yaralanmasına neden olan Ahmet Evli bugün mahkemeye çıkarıldı. Girne Trafik Şube’de görevli polis memuru Salahi Adlı, zanlının dün saat 12.15 sıralarında dikkatsizlik sonucu Girne'de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde Yönetimindeki TFD 194 plakalı minibüs ile yolun güney tarafından kuzey tarafına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Sıdıka Keleş'e çarptığını söyledi. Kaza sonucu yaralanan yaya Sıdıka Keleş önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığını, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiğini ifade eden Adlı, beyin kanaması geçirdiğini ve vücudunun muhtelif yerlerindeki kırıklar oluştuğunu ve yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Adlı, Keleş’in hayati tehlikesinin bulunduğunu belirterek, soruşturma amaçlı mahkemeden 2 gün süre talep etti.