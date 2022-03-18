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Kefaletle serbest

Hesabına yanlışlıkla yatan paradan ceza kestiğini beyan edip kesinti yaparak sahibine iade eden zanlı Mahmut Hatun tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Mart 2022 Cuma 15:40
Kefaletle serbest

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Hesabına yanlışlıkla yatan paradan ceza kestiğini beyan edip kesinti yaparak sahibine iade eden zanlı Mahmut Hatun tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Mahmut Hatun’un sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 16.03.2022 tarihinde saat 13.23’de Lefkoşa’ da, zanlının İş Bankası banka hesabına yanlışlıkla yatırım yapan Lefkoşa’da sakin Murat Osmanoğlu’nun yatırımı fark ettikten sonra adı edilen ile konuşup 4 bin 500 TL’sini geri hesabına yatırdığını ve geri kalan 500 TL’yi geri vermeyeceğini belirtip kendisine “ceza” kestiğini yazarak 500 TL’ yi sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının ayni gün temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın henüz tamamlanmadığını ancak zanlının tahkikata etki etme olasılığı bulunmadığı söyledi. Polis, zanlının TC vatandaşı ve 2006 yılından beridir adada çalışma izinli ancak 12 Ocak 2022 ayından beridir turist olarak bulunduğunu belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Mahmut Hatun
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