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Kefaletle serbest

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Zeynep Koyuncu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Şubat 2022 Salı 17:27
Kefaletle serbest

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Zeynep Koyuncu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, zanlı Zeynep Koyuncu’nun Müstahdem Tarafından Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 01/09/2021 - 31/12/ 2021 tarihleri arasında Lefkoşa'da sakin Zeynep Koyuncu’nun halen Mehmet Akif Caddesi Dereboyunda faliyette bulunan ve işletmeciliğini Girne'de sakin Şendoğan Alageyık'in yaptığı Organza Limited isimli iş yerinde iş yerinin müstahdemi olarak çalıştığı sırada ürün alışı yapan müşterilerden almış oldukları ürünlere karşılık olarak ödediği toplam 1100 TL nakit parayı şirketin muhasebesine teslim etmeyerek sirkat ettiğini anlattı. Polis, olayın polise 26 01 2022 tarihinde rapor edildiğini ve zanlının Lefkoşa Kaza Mahkeme'sinden temin edilen derdest emri ışığında tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının aynı tarihte mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek müstahdemi olduğu Organza Ltd. isimli yerinin müşterilerinden olan N.A.’dan 1300 TL, Ş.Ş.'den 2000 TL, E.B.’den 1500 TL ve 300 TL olmak üzere toplamda 6240 TL nakit para sirkat ettiğini kabul ettiğini belirtti. Polis, 27 Ocak 2022 tarihinde Zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak aleyhine 1 gün daha tutukluluk temin edildiğini,  28 Ocak 2022 tarihinde Zanlıyı tekrardan L/şa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartarak Zanlı aleyhine "5 gün daha tutukluluk temin edildiğini anlattı. Polis, 29 Ocak 2022 tarihinde zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde ismen belirtmiş olduğu 3 kişiden ifade temin edilmiş ve söz konusu bu 3 kişinin ödemeleri zanlıya müstahdemi olduğu mağaza içerisinde yaptıkları ve zanlının da kendilerine ödeme yaptıklarına dair herhangi bir fatura, fiş veya makbuz vermediğinin öğrenildiğini belirtti. Polis, yine bu mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmalarda söz konusu iş yerinin bilgisayarlı stok kontrollerinin halen sürdüğü, ancak ilk tespitlerde BSB marka 2022 kış sezon ürününden 50.874 TL değerinde 37 adet ve Explotion ve VDR marka 2022 kış sezon ürününden 29.335 TL değerinde 51 adet ürünün eksik olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, tüm stoklardan ve mağazanın gerek açılışından gerekse kapanışından zanlının sorumlu olduğu gibi mağazanın anahtarlarının da sadece zanlının tasarrufunda olduğunun öğrenildiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak açığın toplam 196 bin 900 TL olduğunu belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçları itiraf ettiğini ve mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikat tamamlandığını belirterek, zanlının davalarında hazır bulunması için teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması,  haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 6 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Koyuncu
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