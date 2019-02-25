Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104330
ALTIN
226.075
DOLAR
5.2964
STERLİN
6.9334
EURO
6.0134
Ölümlü iş kazasıyla ilgili iki kişi tutuklu
Son Dakika
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASIYLA İLGİLİ İKİ...
Otel odasında canına kıydı
OTEL ODASINDA CANINA KIYDI
Kıb-Tek yönetiminde görev devir teslimi
KIB-TEK YÖNETİMİNDE GÖREV DEVİR TESLİMİ
Eski eşini darp etti
ESKİ EŞİNİ DARP ETTİ
banner282

Kazdığı kuyuya kendisi düştü

Kazdığı kuyuya kendisi düştü

25 Şubat 2019 Pazartesi 18:29
Kazdığı kuyuya kendisi düştü

Kazdığı kuyuya kendisi düştü

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine Dipkarpaz’da 130 gr uyuşturucu madde ile 38 adet canlı G3 mermisi ele geçirdi... İhbarı yapan tutuklandı...

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine Dipkarpaz’da sakin Davut Zengin’in evinde yaptığı aramada evin önündeki elektrik direği altına konulan çiçek saksısı içerisinde 130 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile 38 adet canlı G3 mermisi tespit etti. Uyuşturucu maddeler ve mermiler ile ilgili olarak soruşturma başlatan narkotik ekipleri, kendilerine messenger üzerinden ulaşarak ihbarda bulunan Filistin uyruklu Marwant T.S Alqarout’un konu uyuşturucu maddeler ile mermileri Davut Zengin’in evi önüne bıraktığını tespit etmesi üzerine Alqarout’u tutukladı. “Kanunsuz uyuşturu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde ithali” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak bugün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Alqarout aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Güney Kıbrıs’tan ithal etti

Meselenin tahkikat memuru Hasan Selvili, 23 Şubat 2019 tarihinde zanlı Marwant T.S Alqarout tarafından Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince alınan bilgide Dipkarpaz’da sakin Davut Zengin’in kalmakta olduğu evin önünde bulunan çiçekler içerisinde kanunsuz uyuşturucu madde ve patlayıcı madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. 24 Şubat 2019 tarihinde alınan bilgi üzerine konu eve gidilerek Davut Zengin’in huzurunda arama yapıldığını belirten Selvili, yapılan aramada evin önündeki elektrik direği altında bulunan çiçek ekili saksı içerisinde poşete sarılı Davut Zengin adına düzenlenmiş ve üzerinde Zengin’in resmi bulunan Almanya oturum belgesi, 130 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ve 38 adet Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeli 7.62 mm canlı G3 mermisi bulunduğunu açıkladı.

Çelişkili beyanlarda bulundu

Tahkikat memuru Hasan Selvili, Davut Zengin’in ve ailesinin söz konusu saksının kendilerine ait olmadığını beyan etmesi üzerine ihbarı yapan zanlı Marwant T.S Alqarout ile görüşüldüğünü söyleyerek, yapılan sorgusunda çelişkili beyanlarda bulunduğunubelirtti. Akabinde zanlının cep telefonunda yapılan incelemede ise söz konusu saksı ve çiçeğe ait görüntülerin olduğunun tespit edildiğini ifade eden Selvili, zanlının yapılan tespit üzerine polisin elindeki cep telefonunu alıp kaçmaya çalıştığı ve telefonu kırmak istediği esnada

makul güç kullanılarak telefonun geri alındığını ve zanlının alıkonulduğunu açıkladı. Selvili, zanlının yapılan sorgusunda söz konusu uyuşturucuları Güney Kıbrıs’tan saksı ile getirdiğini, saksı içerisindeki uyuşturucu ve mermilerin kendisine ait olduğunu, oraya bıraktığını, Davut Zengin’in ailesine zarar verdiğinden dolayı bu girişimde bulunduğunu beyan ettiğini açıkladı. Tahkikatın geniş çaplı devam ettiğini belirten Selvili, uyuşturucu maddelerin analize, naylon poşetlerin Foto Parmak İzi Şubesine, mermilerin patlayıcı madde uzmanlığına, oturum belgesinin ise sahtelecilik uzmanına gönderileceğini ve incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu belirtti. Selvili, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak...

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Dilşah Karayel, zanlı Marwant T.S Alqarout’un tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 25.02.2019 20:38
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuDavut ZenginMarwant T.S Alqarout
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otel odasında canına kıydı
Otel odasında canına kıydı
Eski eşini darp etti
Eski eşini darp etti
81 gram hintkeneviri ithaline caydırıcı ceza
81 gram hintkeneviri ithaline caydırıcı ceza
Çaldığı telefonları satıyorken yakalandı
Çaldığı telefonları satıyorken yakalandı
Güzelyurt’da sahte para
Güzelyurt’da sahte para
Kayıp aranıyor
Kayıp aranıyor
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
Girne’de hırsızlık
Girne’de hırsızlık
Ülkeye izinsiz şans oyunu makinası ithal etti
Ülkeye izinsiz şans oyunu makinası ithal etti
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim