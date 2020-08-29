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Kazaya sebebiyet veren sürücü tutuklandı

29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:49
Kazaya sebebiyet veren sürücü tutuklandı
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TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

28.8.20 tarihinde saat 13.40 raddelerinde Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde SH 550 plakalı aracı ile Gazimağusa istikametine soldan ikinci şeritte seyreden M.A.A (E-25), o esnada yolun sağından soluna taraf yaya olarak geçmeye çalışan M.D (E-43)’ e aracının sol ön kısmı ile çarpması sonucu bir kaza meydana gelmiştir. Kazada ağır yaralanan M.D önce Gazimağusa, ardından da yakın doğu hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürüsü M.A.A ise polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 29.8.20 tarihinde, ağır yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası yapmak, tehlikeli sürüş ve viraja yaklaşmakta olduğu esnada süratini salim hale indirmemek suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı ve hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, tanık olarak PÇ Berk Mertcanoğlu’ nu dinletti. PÇ Mertcanoğlu yemin altında verdiği şahadette, 28.8.20 tarihinde saat 13.40 raddelerinde, SH 550 plakalı aracı ile Lefkoşa’ dan Gazimağusa istikametine taraf soldan ikinci şeritte seyreden zanlının sola virajlanan kısmında süratini düşürmemesi sonucu o esnada yolun sağından soluna yaya olarak geçmeye çalışan Dörtyol sakini M.D’ e aracının sol ön kısmı ile çarpması sonucu bir kaza meydana geldiğini söyledi.

Kaza sonucu ağır yaralanan ve önce Gazimağusa ardından Lefkoşa’da yakın doğu hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yaralının beyinde kanama oluştuğu, bilincinin kapalı olduğu, her iki bacak ve sol kolda kırıklıklar bulunduğunu belirten PÇ Mertcanoğlu zanlının aynı gün tutuklandığını söyledi.

 Kaza sonrası yaralanan ve bilinci kapalı olan yaralıdan 5 cc numune kan alındığını ve polisteki buzdolabında muhafaza altında olduğuna değinen PÇ Mertcanoğlu, yaralının hayati tehlikesinin devam etmekte olduğunu söyledi.

Bir soru üzerine cevap veren PÇ Mertcanoğlu kaza ile ilgili çevre şahadeti ve bir görgü tanığının bulunduğunu, bir görgü tanığının da bulunduğuna dair bilgi alınıldığını söyledikten sonra kaza mahallinde tekrardan bir ölçüm yapılacak olmasına değinerek zanlı aleyhine tahkikat amaçlı 2 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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