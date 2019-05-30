banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
88955
ALTIN
242.214
DOLAR
5.8965
STERLİN
7.4556
EURO
6.5681
Kazak’a ağırceza tokadı
KAZAK’A AĞIRCEZA TOKADI
Özbayrak’ın davası 17 Haziran’a ertelendi
ÖZBAYRAK’IN DAVASI 17 HAZİRAN’A ERTELENDİ
İki dinlenci tutuklandı
İKİ DİNLENCİ TUTUKLANDI
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası yine ertelendi
GİFA’YI KURŞUNLAYAN ZANLININ DAVASI YİNE...
banner306

Kazak’a ağırceza tokadı

Kazak’a ağırceza tokadı

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:33
Kazak’a ağırceza tokadı

Kazak’a ağırceza tokadı

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Cihangir’de ikamet eden ve birlikte yaşadığı kız arkadaşına defalarca şiddet uygulayan Recep Kazak, 1 yıl hapis cezası ve 5 bin TL para cezası ödemeye mahkum edildi. Kazak, 28 Ocak 2018 tarihinde kız arkadaşıyla aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu, kadını ciddi şekilde darp edip, sağ el başparmağını ve ön dişini kırmıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada sanık aleyhine mahkeme heyetinin oy birliği ile verdiği kararı Kıdemli Yargıç Hüdaverdi açıkladı. Hüdaverdi, sanığın işlediği Vahim zarar ve ciddi darp suçlarının ciddiyetine vurgu yaptı. Vücut bütünlüğü hakkının Anayasa ile korunduğuna dikkat çeken Hüdaverdi, sanığın işlediği vahim zarar suçunun 7 yıla, ciddi darp suçunun ise 3 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi. Sanığın işlediği suçun ağır bir suç olduğa değinen Hüdaverdi, Mahkemelerin yıllık faaliyet raporlarında şiddet içeren bu tür suçların yaygın olduğunun altını çizdi. Sanığın 25 Kasım 2018 tarihinde sanığın yine darp suçu işlediğini ve mahkeme kararıyla 3 yıl süreyle benzer suçu işlememek üzere 40 bin TL’lik kefalet senedi imzaladığını belirtti. Hüdaverdi, müştekinin şikayetini geri çektiğine de değindi. Hüdaverdi, sanığın benzer suçları işleme eğiliminde olmasını ve müştekiye defalarca şiddet uygulamasını aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Hüdaverdi,  sanığa oybiliği ile 1 yıl hapis cezası verdiklerini ve 5 bin TL para cezası ödemesine emir verdiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Recep KazakDarpKızArkadaşHapis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gömülü 4 gün tutuklu kalacak
Gömülü 4 gün tutuklu kalacak
Özbayrak’ın davası 17 Haziran’a ertelendi
Özbayrak’ın davası 17 Haziran’a ertelendi
İki dinlenci tutuklandı
İki dinlenci tutuklandı
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası yine ertelendi
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası yine ertelendi
Trafik kazası: 2 yaralı
Trafik kazası: 2 yaralı
Tutuklu yargılanacak
Tutuklu yargılanacak
Satışını yaptığı 140 kilo bakır kablo ile ilgili bilgi veremedi tutuklandı
Satışını yaptığı 140 kilo bakır kablo ile ilgili bilgi veremedi tutuklandı
Uyuşturucu ile yakalanan zanlıdan ilginç savunma “bana KKTC’de uyuşturucu serbest dediler”
Uyuşturucu ile yakalanan zanlıdan ilginç savunma “bana KKTC’de uyuşturucu serbest dediler”
Lefkoşa’da dört kök hintkeneviri bulundu
Lefkoşa’da dört kök hintkeneviri bulundu
Gazimağusa’da eroin
Gazimağusa’da eroin

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim