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Kazada ağır yaranan kadın yoğun bakım ünitesinde tedavi altında

10 Eylül 2021 Cuma 19:57
Kazada ağır yaranan kadın yoğun bakım ünitesinde tedavi altında

08.09.21 tarihinde Gazimağusa’da kullanımındaki JE 377 plakalı beton mikseriyle bisikletli Yeter Kayhan (K-67)  isimli kadına çarpması sonucu meydana gelen feci kazada beton mikser aracın sürücüsü Hüznü Ayhan (E-43) polis tarafından tutuklanmış ve 9.9.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süresi dolan zanlı bugün 10.09.21 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, şahadet vermek üzere polis çavuşu Mustafa İskender’ i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis çavuşu yemin altında verdiği şahadette, 08.09.21 tarihinde saat 17.55 raddelerinde, Gazimağusa’da 15 Ağustos bulvarı üzerinde, zanlının kullanmakta olduğu ve yolun solunda park halinde bulunan JE 377 plakalı beton mikserini batı istikametine taraf hareket ettirdiği sırada, o esnada ayni istikamete taraf bisikleti ile gitmekte olan Yeter Kayhan isimli kadına çarpması sonucu bir kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kaza esnasında zanlının kullandığı beton mikserinin sol ön ve sol arka lastiğinin bisikletli bayanın sağ ayağı diz üzerinden geçmek suretiyle ağır yaralanmasına neden olduğuna değinen tanık polis çavuşu, yaralının önce Gazimağusa, ardından Lefkoşa devlet hastanesine kaldırılarak ameliyata alındığı ve sağ ayağının diz üzerinden kesildiğinin söyledi.

Temin edilen bir günlük süre içerisinde kaza mahallinde bulunan güvenlik kamerasından görüntülerin temin edildiğini belirten tanık polis çavuşu, kaza yerinde yapılması gereken tahkikatın da henüz tamamlanamadığına işaret etti. Tahkikatın devam etmekte olduğuna ve daha alınması gereken ifadeler bulunduğuna dikkat çeken tanık polis çavuşu, yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı tedavisi devam eden müştekinin hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle zanlı aleyhine 8 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Hüseyin Eser’ in tahkikat memuru polis çavuşunun talep ettiği 8 günlük süreyi 4 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hüznü AyhanYeter Kayhan
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