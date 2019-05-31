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Kaza zanlısı 3 gün tutuklu

Kaza zanlısı 3 gün tutuklu

31 Mayıs 2019 Cuma 16:55
Kaza zanlısı 3 gün tutuklu

Girne’de140 Miligram alkollü içki tesiri altında üç yayaya çarpıp kaçan sürücü Ahmet Çekenoğlu bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru, Girne’de, dün sabah saat 02.35 sıralarında LV 014 plakalı araç sürücüsü Ahmet Çekenoğlu’nun, 140 Miligram alkollü içki tesiri altında Semih Sancar caddesinden Hirondel çemberine girerek aynı caddeye geri döndüğü sırada aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini, önce Girne Belediyesi’ne ait kaldırım korkuluklarına ardından da korkulukların arkasında yürümekte olan Girne’de sakin Berke Can Özbek, Mesut Kaya ve ile Betül Uzun’a aracının ön kısmı ile çarparak, olay yerinden kaçtığını söyledi.  Kaza sonucu yaralanan yayalar Girne Dr. Akçiçek Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altına alındığını kaydeden polis, zanlının Girne’de tespit edilerek yakalandığını ifade etti.

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Soruşturmanın devam ettiğini, kamera görüntülerinin incelenceğini belirten polis, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
AlkolKazaAhmet ÇEKENOĞLU
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