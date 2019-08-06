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Kaza yaptılar, uyuşturucudan tutuklandılar!

Kaza yaptılar, uyuşturucudan tutuklandılar!

06 Ağustos 2019 Salı 15:45
Kaza yaptılar, uyuşturucudan tutuklandılar!

05.08.2019 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolunun Şahinler köyü yakınlarında Y.T.(E-36)’nin kullanımında bulunan araç ile trafik kazası yaptığı yerde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve kaza anında araçta yolcu olarak bulunan ve kaza sonrası olay yerinden kaçan H.Y. (E-24) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 06.08.2019 16:00
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