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Kaza yaptığı araçta uyuşturucu bulundu

Ozanköy’de, Ozanköy Pekmez Festivalinin giriş kısmında, kayıtsız Smart model TR 180 plakalı aracıyla kaza yapan zanlı Percy Chımezıe Opara'nın tasarufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklananrak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Ağustos 2022 Pazar 18:23
Kaza yaptığı araçta uyuşturucu bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ozanköy’de, Ozanköy Pekmez Festivalinin giriş kısmında, kayıtsız Smart model TR 180 plakalı aracıyla kaza yapan zanlı Percy Chımezıe Opara'nın tasarufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklananrak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna 27 Ağustos 2022 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Ozanköy’de, Ozanköy Pekmez Festivalinin güney tarafındaki giriş kısmında, kayıtsız Smart model TR 180 plakalı aracıyla kaza yapan zanlı Percy Chımezıe Opara'nın aracında yapılan kontrolde şoför koltuğu tarafındaki pas pas üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü yakalandığını ve yapmış olduğu sözlü beyanda söz konusu maddeyi 2022 yılı içerisnde 2000 TL karşılığında 2 gram olarak satın aldığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Mert Gültuna mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve aranmakta olan bir şahıs olduğunu  ayrıca emare olarak alınan uyustrucu maddenin analize gönderileceğini belirterek ilk etapda zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Y.Bilgeç zanlının soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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