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Kaza yaptığı araçta 9 adet hap bulundu

Girne’de meydana gelen ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket suçundan tutuklanan Noureddin Wael Shaher Almomanı bugün mahkemeye çıkarıldı.

26 Ağustos 2021 Perşembe 20:01
Kaza yaptığı araçta 9 adet hap bulundu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket suçundan tutuklanan Noureddin Wael Shaher Almomanı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, dün Girne’de trafik kazası yapan zanlının aracında yapılan aramada yeşil reçeteye tabi 9 adet hap bulunduğunu söyledi. Polis, gözaltına alınan zanlının haplarla ilgili izahat veremediğini, reçete gösteremediğini ifade etti.  

Polis memuru, zanlı hakkında ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket suçundan başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek,  teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 3 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspatı vücut yapması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Noureddin Wael Shaher AlmomanıHap
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