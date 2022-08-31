Kaza yaptı uyuşturucudan tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen trafik kazasının ardından aracında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan Percy Chimezie Opara bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının 27 Ağustos 2022 tarihinde saat 23.30 sıralarında Ozanköy Pekmez Festivali’nin düzenlendiği alanda aracıyla kaza yaptığını söyledi.

Polis, kaza yapan zanlı Percy Chimezie Opara'nın aracında yapılan kontrolde şoför koltuğu tarafındaki pas pas üzerinde bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının uyuşturucu maddeyi 2022 yılı içerisinde 2 bin TL karşılığında 2 gram olarak satın aldığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler, aranmakta olan bir şahıs olduğunu söyledi. Polis uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını ifade ederek, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.