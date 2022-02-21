Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Gürel Erecer mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, olguları aktardı. Polis, zanlı Gürel Erecer’in Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 17 Şubat 2022 tarihinde saat 20:15’de, Gönyeli’de Yakamoz Sokak üzerinde, SJ 762 plakalı araç ile trafik kazası yaptığını aracında yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin analize gönderildiğini, parmak izi araştırmalarının sürdüğünü ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.