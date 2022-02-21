banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İşte yeni Bakanlar Kurulu
İşte yeni Bakanlar Kurulu
"Vatandaş kabarık fatura istemiyorsa tasarruf yapsın"
“Kimse zahmete girmedi”
Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Falyalı cinayetinde gelişme
Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü
Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü
Bu kibrit kutusu araçlar ne kadar güvenilir!
Bu kibrit kutusu araçlar ne...
banner404
Flaş Haber
İşte yeni Bakanlar Kurulu
Kapat

Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Gürel Erecer mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Şubat 2022 Pazartesi 15:40
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Gürel Erecer mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, olguları aktardı. Polis, zanlı Gürel Erecer’in Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 17 Şubat 2022 tarihinde saat 20:15’de, Gönyeli’de Yakamoz Sokak üzerinde, SJ 762 plakalı araç ile trafik kazası yaptığını aracında yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin analize gönderildiğini, parmak izi araştırmalarının sürdüğünü ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Gürel Erecer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tutuksuz yargılanacaklar
Tutuksuz yargılanacaklar
Sahte PCR testi ile yakalandı
Sahte PCR testi ile yakalandı
7 ay hapis yatacak
7 ay hapis yatacak
Kanunsuz ateşli silah tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı
Kanunsuz ateşli silah tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı
Lefkoşa’da kanunsuz ateşli silah tasarrufu
Lefkoşa’da kanunsuz ateşli silah tasarrufu
Karşıyaka’da ani ölüm
Karşıyaka’da ani ölüm
Gönyeli’de trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı
Gönyeli’de trafik kazası: 1 kişi ağır yaralandı
Kontrolden kaçmaya çalışırken trafik polisine çarpan zanlı teminata bağlandı
Kontrolden kaçmaya çalışırken trafik polisine çarpan zanlı teminata bağlandı
Kripto para dolandırıcısı 3 gün tutuklu kalacak!
Kripto para dolandırıcısı 3 gün tutuklu kalacak!
Cinayet.. Adaletten kaçamadı!
Cinayet.. Adaletten kaçamadı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim