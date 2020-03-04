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Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

Lefkoşa’da yönetimindeki araç ile kaza yapan ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Yasin Maher Al Etwan tutuklanarak bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

Lefkoşa’da yönetimindeki araç ile kaza yapan ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Yasin Maher Al Etwan tutuklanarak bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Mart 2020 Çarşamba 16:53
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da yönetimindeki araç ile kaza yapan ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Yasin Maher Al Etwan tutuklanarak bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, huzurunda bulunan zanlı Yasin Maher Al Etwan'ın 29 Şubat 2020 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Lefkoşa’da yönetimindeki araçla bir başka araca arkadan çarpması sonucunda bir trafik kazası Yaptığını ve olay yerine gelen polis ekiplerinin zanlının hareketlerinden şüphelenmesi üzerine yaptıkları aramada tasarrufunda 3 adet mdma türü hap Polis, zanlının 9 Aralık 2019 tarihinde Kavga, kanunsuz topluluk, Tecavüzkâr alet taşıma, Rahatsızlık suçlarından teminata bağlandığını anımsattı. Polis, üniversite öğrencisi olan zanlının yargılanmasında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yasin Maher Al EtwanUyuşturucu
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