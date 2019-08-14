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GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
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Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

2 genç tutuklandı

Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

2 genç tutuklandı

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:02
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu

13.08.2019 tarihinde saat 22:00 sıralarında Gazimağusa’da, Silahlı Kuvvetler Caddesi üzerinde kullanımında bulunan araç ile trafik kazası yapan C.G.(E-20)’nin üzerinde ve aracında yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan F.D(E-22) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.   

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