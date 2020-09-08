Kayıp şahıslar var

KAYIP ŞAHIS



07.09.2020 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Gülsen MERTHOCA (K-15) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.