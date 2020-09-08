Kayıp şahıslar var

KAYIP ŞAHIS
07.09.2020 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Gülsen MERTHOCA (K-15) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
Polis bülteninden yapılan açıklamaya göre Gülsen MERTHOCA dün akşam saatlerinde ayrıldığı ikametgahına halen geri dönmemiş, bahse konu şahıs aranmakta...
KAYIP ŞAHIS
07.09.2020 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Gülsen MERTHOCA (K-15) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.