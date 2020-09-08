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Kayıp şahıslar var

Polis bülteninden yapılan açıklamaya göre Gülsen MERTHOCA dün akşam saatlerinde ayrıldığı ikametgahına halen geri dönmemiş, bahse konu şahıs aranmakta...

08 Eylül 2020 Salı 11:14
Kayıp şahıslar var
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KAYIP ŞAHIS         

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04.09.2020 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Bui Chi LINH (E-38) iş yerinden ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 07.09.2020 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin Gülsen MERTHOCA (K-15) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Gülsen MERTHOCA
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