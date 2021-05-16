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Kayıp şahıs bulundu!

16 Mayıs 2021 Pazar 09:55
Kayıp şahıs bulundu!
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15.05.2021 tarihli Basın Bülteni’nde, 12.05.2021 tarihinde, Lefkoşa’da Bayram DURMUŞOĞLU’nun (E-42), ikametgahından ayrılmış ve geri dönmediği bildirilmişti.  Adı edilen bulunmuş olup, soruşturma devam etmektedir.
 

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Anahtar Kelimeler:
KktcPolisKAYIP ŞAHIS
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