Kayıp Müslüm Kaya aranıyor!

23.05.2021 tarihinde saat 10:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Müslüm KAYA (E-28) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.