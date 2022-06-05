Kayıp Genç Kız Aranıyor!

03.06.2022 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefke'de sakin Selena ATAR (K-20), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönememiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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