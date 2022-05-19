Kayıp aranıyor!

17.05.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gönyeli sakin Caner DORA (E-17) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış olup halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.