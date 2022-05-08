Kayıp aranıyor!

07.05.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Ayşe KIZILKOYUN (K-17) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrışmış ve halen geri dönmemiştir. Adı edilen aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.