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Kayıp aranıyor!

08 Mayıs 2022 Pazar 10:22
Kayıp aranıyor!

07.05.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Ayşe KIZILKOYUN (K-17) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrışmış ve halen geri dönmemiştir. Adı edilen aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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